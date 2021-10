Alitalia, punti accumulati con MilleMiglia: ecco come potrebbero essere usati (Di sabato 16 ottobre 2021) Il programma fedeltà di Alitalia, sempre nell’ambito della discontinuità aziendale, non potrà essere comprato da Ita Airways. ecco cosa sapere sui punti accumulati e anche su eventuali biglietti acquistati Leggi su corriere (Di sabato 16 ottobre 2021) Il programma fedeltà di, sempre nell’ambito della discontinuità aziendale, non potràcomprato da Ita Airways.cosa sapere suie anche su eventuali biglietti acquistati

Advertising

ProDocente : Alitalia, punti accumulati con MilleMiglia: ecco come potrebbero essere usati - InsdataInter : RT @Corriere: Alitalia diventa Ita Airways: il caso dei punti MilleMiglia accumulati, ecco come potre... - InsdataInter : RT @Corriere: Alitalia diventa Ita Airways: il caso dei punti MilleMiglia accumulati, ecco come potrebbero essere usati - Corriere : Alitalia diventa Ita Airways: il caso dei punti MilleMiglia accumulati, ecco come potrebbero essere usati - esmaxes : RT @Corriere: Alitalia diventa Ita Airways: il caso dei punti MilleMiglia accumulati, ecco come potre... -