Alfa Romeo - I modelli più celebri firmati Giugiaro - FOTO GALLERY

(Di sabato 16 ottobre 2021) La prima Golf e la mitica Panda del 1980, ma anche la DeLorean di Ritorno al Futuro e la Esprit di 007. Basterebbero questi esempi per descrivere Giorgettocome uno dei più grandi couturier dell'auto, tra i maestri dello stile italiano, tanto da essere stato nominato Car designer del secolo nel 1999. Eppure, non si può non menzionare il suo contributo alla storia dell', un marchio che da sempre esalta il concetto di bellezza. Del resto,inizia a farsi notare tra le più prestigiose matite dell'auto proprio con una vettura della Casa di Arese, la 2000 Sprint, un progetto realizzato per Nuccio Bertone che, intuendone il talento, lo aveva strappato alla Fiat nel 1959. Ne parliamo con più ampi dettagli nella nostra galleria d'immagini, dove troverete le piùrealizzazioni ...