Alberto Angela | nuovo omaggio alla città partenopea | “Stanotte a Napoli” a San Gregorio Armeno

(Di sabato 16 ottobre 2021)girerà a fine ottobre ilspeciale “” con riprese anche a San: il programma andrà in onda su Rai 1 nella serata del 25 dicembre., popolarissimo divulgatore scientifico, torna nelladiper girare il programma “”, che sarà trasmesso su Rai 1

Advertising

repubblica : Alberto Angela racconta il rastrellamento del Ghetto: domani su Repubblica, sul sito e in edicola - repubblica : La notte del ghetto di Roma: il grande racconto di Alberto Angela - eziomauro : La notte del ghetto di Roma: il grande racconto di Alberto Angela - danieledv79 : RT @eziomauro: La notte del ghetto di Roma: il grande racconto di Alberto Angela - ninabecks1 : RT @eziomauro: La notte del ghetto di Roma: il grande racconto di Alberto Angela -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Angela

la Repubblica

... Geppy Gleijeses, Lella Costa,Giusta, Vanessa Incontrada, Debora Villa, Emilio Solfrizzi, Anna Maria Guarnieri, Giulia Lazzarini, Paola Quattrini, Glauco Mauri, Roberto Sturno,...La Rai ha proposto adla prima serata del sabato sul suo primo canale, ma il conduttore ha rifiutato a causa di Maria De Filippi. La lotta tra la rete di Stato e la Mediaset è sempre più dura e si inasprisce ...Terza giornata del Salone internazionale del Libro di Torino. Tanti gli appuntamenti in programma oggi, sabato 16 ottobre. Si comincia in mattinata, con Franco Baresi, Luca Serianni, Luca Barbarossa e ...Il tecnico: "Abbiamo qualche acciacco e dobbiamo stringere i denti. I tifosi? Vorrebbero sempre vincere e anche noi lavoriamo per quello" ...