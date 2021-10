Alba Parietti imita Ornella Vanoni a Tale E Quale Show 2021: è scontro con Malgioglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Alba Parietti imita Ornella Vanoni, e Tale E Quale Show 2021 si tinge di bianco e nero. La Showgirl torinese ha scelto il brano Domani è Un Altro Giorno, brano che la cantante milanese rivestì di gloria nel 1971. La canzone, in realtà, era la versione italiana di The Wonders You Perform di Tammy Wynette. L’anno scorso è ritornata alla ribalta con la riedizione registrata da Ornella insieme al trombettista Paolo Fresu, una nuova forgia per un prezioso diamante. Alba Parietti imita Ornella Vanoni Alba Parietti ha riproposto la versione classica, indossando un costume e sfoggiando ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 ottobre 2021), esi tinge di bianco e nero. Lagirl torinese ha scelto il brano Domani è Un Altro Giorno, brano che la cantante milanese rivestì di gloria nel 1971. La canzone, in realtà, era la versione italiana di The Wonders You Perform di Tammy Wynette. L’anno scorso è ritornata alla ribalta con la riedizione registrata dainsieme al trombettista Paolo Fresu, una nuova forgia per un prezioso diamante.ha riproposto la versione classica, indossando un costume e sfoggiando ...

