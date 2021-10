Alaves-Real Betis (Liga, lunedì H 19.00): formazioni, quote, pronostici. Verdiblancos alla caccia di una vittoria esterna (Di sabato 16 ottobre 2021) La giornata di campionato spagnolo finirà lunedì, con due posticipi: nel primo di questi, il Betis cercherà di giustificare le sue ambizioni di alta classifica, andando alla caccia di una vittoria in un campo difficile come quello di Mendizorroza. I Verdiblancos erano in un ottimo periodo, interrotto proprio prima della sosta, con la sconfitta patita InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 16 ottobre 2021) La giornata di campionato spagnolo finirà, con due posticipi: nel primo di questi, ilcercherà di giustificare le sue ambizioni di alta classifica, andandodi unain un campo difficile come quello di Mendizorroza. Ierano in un ottimo periodo, interrotto proprio prima della sosta, con la sconfitta patita InfoBetting: Scommesse Sportive e

