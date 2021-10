Al porto di Trieste è guerra con i “crumiri”. La denuncia del sindacato: «Fanno lavorare senza il Green pass» (Di sabato 16 ottobre 2021) Non tutti i lavoratori del porto di Trieste sarebbero andati al lavoro muniti di Green pass dal 15 ottobre, cioè da quando è scattato l’obbligo di esibirlo all’ingresso del posto di lavoro. Il sospetto viene sollevato dagli operai del sindacato Clpt che da ieri protestano contro il certificato verde al porto giuliano con un presidio di alcune decine di lavoratori, oltre che diversi “esterni” tra studenti e attivisti No Green pass. Il presidio al porto non è riuscito a impedire alla maggior parte dei lavoratori di presentarsi al lavoro, evitando così il blocco delle attività. Ma dietro la scarsa partecipazione alla protesta, potrebbe nascondersi un compromesso trovato tra i titolari delle aziende che operano nel porto ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) Non tutti i lavoratori deldisarebbero andati al lavoro muniti didal 15 ottobre, cioè da quando è scattato l’obbligo di esibirlo all’ingresso del posto di lavoro. Il sospetto viene sollevato dagli operai delClpt che da ieri protestano contro il certificato verde algiuliano con un presidio di alcune decine di lavoratori, oltre che diversi “esterni” tra studenti e attivisti No. Il presidio alnon è riuscito a impedire alla maggior parte dei lavoratori di presentarsi al lavoro, evitando così il blocco delle attività. Ma dietro la scarsa partecipazione alla protesta, potrebbe nascondersi un compromesso trovato tra i titolari delle aziende che operano nel...

MediasetTgcom24 : Porto di Trieste, già un migliaio i manifestanti: non solo portuali #greenpass - MediasetTgcom24 : Fedriga: 'Il porto di Trieste funziona' #greenpass - Agenzia_Ansa : Sono già circa un migliaio le persone raggruppate davanti al Varco 4 del Porto di Trieste, luogo di ritrovo della m… - PNonmichiamo : RT @RadioGenova: Troupe della televisione di Stato cacciata dal porto di Trieste. Hanno appositamente posizionato la telecamera verso un pu… - archimedix73 : @gigi_rai @JordanJesus02 @sabrimaggioni è due settimane che non arriva più nulla in quel porto e le navi attraccano… -