Agenzia per la cybersicurezza nazionale: la direzione è quella giusta (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono passati poco più di due mesi (era il 4 agosto 2021 quando la legge era stata pubblicata in Gazzetta ufficiale) dalla nascita ufficiale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, organo che riporta direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La genesi di questa Agenzia è stata chiara fin da subito: garantire la massima resilienza del perimetro cyber nazionale; garantendo l'erogazione ininterrotta di tutti i servizi della Pubblica Amministrazione e il ripristino nel minor tempo possibile degli stessi in caso di Cyber Attacco. Insomma, una ricetta – tra l'altro già in cantiere da tempo – per evitare un ripetersi di situazioni come il fin troppo citato caso Ced Lazio. Non solo, come recita il testo della legge, questa ha anche compiti d'informazione e sicurezza in ambito informatico, ... Leggi su panorama (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono passati poco più di due mesi (era il 4 agosto 2021 quando la legge era stata pubblicata in Gazzetta ufficiale) dalla nascita ufficiale dell'per la, organo che riporta direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La genesi di questaè stata chiara fin da subito: garantire la massima resilienza del perimetro cyber; garantendo l'erogazione ininterrotta di tutti i servizi della Pubblica Amministrazione e il ripristino nel minor tempo possibile degli stessi in caso di Cyber Attacco. Insomma, una ricetta – tra l'altro già in cantiere da tempo – per evitare un ripetersi di situazioni come il fin troppo citato caso Ced Lazio. Non solo, come recita il testo della legge, questa ha anche compiti d'informazione e sicurezza in ambito informatico, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un centinaio di persone, tra lavoratori privi di certificazione, No Green pass del movimento 'La Variante Torinese'… - Agenzia_Ansa : Il marchio Alitalia va a Ita per 90 milioni. Come si legge in una nota si è conclusa, in data odierna, la procedura… - Agenzia_Ansa : E' decollato alle 22.36, con mezz'ora di ritardo, il volo AZ 01586 Cagliari-Roma, l'ultimo della storia di Alitalia… - SambusitiAle : RT @dottorbarbieri: ???? I #portualidiTrieste (CLPT) hanno denunciato in questura l'Agenzia per il lavoro portuale di Trieste (Alpt) perché f… - IdontLike_ITA : @Jack190011 @Agenzia_Ansa Lo stesso vale per i lavoratori contro il green pass -