Afghanistan, Usa risarciscono parenti vittime civili Kabul (Di sabato 16 ottobre 2021) Il governo Usa ha offerto un risarcimento ai parenti di 10 civili morti a Kabul il 29 agosto scorso, quando l'auto sulla quale viaggiavano è stata attaccata per sbaglio da un drone Usa. Lo riporta la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 ottobre 2021) Il governo Usa ha offerto un risarcimento aidi 10morti ail 29 agosto scorso, quando l'auto sulla quale viaggiavano è stata attaccata per sbaglio da un drone Usa. Lo riporta la ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Ho atteso il pomeriggio del #7ottobre per vedere se qualcuno se lo fosse ricordato. Non la vedo. 20 anni fa a quest… - _Nico_Piro_ : @filippolarabo @abolrish @premioluchetta Ho l'impressione che ci sia un po' di confusione in questi scambi. Ricomin… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, Usa risarciscono parenti vittime civili Kabul #usa - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, Usa risarciscono parenti vittime civili Kabul #usa - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, Usa risarciscono parenti vittime civili Kabul #usa -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Usa Afghanistan, Usa risarciscono parenti vittime civili Kabul Il governo Usa ha offerto un risarcimento ai parenti di 10 civili morti a Kabul il 29 agosto scorso, quando l'auto sulla quale viaggiavano è stata attaccata per sbaglio da un drone Usa. Lo riporta la Bbc. L'intelligence americana riteneva che l'auto fosse legata all'affiliato regionale dell'Isis, IS - K, e che stesse trasportando esplosivi. Tuttavia, dall'inchiesta sull'attacco ...

Gli Usa risarciranno una famiglia afghana per le morti causate da un drone La strage avvenne nei giorni caotici dell'abbandono americano dell'Afghanistan: l'intelligence a stelle e strisce, il 29 agosto, seguì per ben otto ore la Toyota bianca dell'uomo, p rima di sparare ...

Afghanistan, Usa: “Forniremo aiuti umanitari, anche se non riconosciamo il governo” Il Fatto Quotidiano Afghanistan, Usa risarciscono parenti vittime civili Kabul Il governo Usa ha offerto un risarcimento ai parenti di 10 civili morti a Kabul il 29 agosto scorso, quando l'auto sulla quale viaggiavano è stata attaccata per sbaglio da un drone Usa. Lo riporta la ...

Gli Usa risarciranno una famiglia afghana per le morti causate da un drone La famiglia falcidiata è quella di Ezmarai Ahmadi, dipendente di Nutrition and Education International, che si occupa di distribuire aiuti umanitari nel Paese. I fatti risalgono al 29 agosto quando pe ...

Il governoha offerto un risarcimento ai parenti di 10 civili morti a Kabul il 29 agosto scorso, quando l'auto sulla quale viaggiavano è stata attaccata per sbaglio da un drone. Lo riporta la Bbc. L'intelligence americana riteneva che l'auto fosse legata all'affiliato regionale dell'Isis, IS - K, e che stesse trasportando esplosivi. Tuttavia, dall'inchiesta sull'attacco ...La strage avvenne nei giorni caotici dell'abbandono americano dell': l'intelligence a stelle e strisce, il 29 agosto, seguì per ben otto ore la Toyota bianca dell'uomo, p rima di sparare ...Il governo Usa ha offerto un risarcimento ai parenti di 10 civili morti a Kabul il 29 agosto scorso, quando l'auto sulla quale viaggiavano è stata attaccata per sbaglio da un drone Usa. Lo riporta la ...La famiglia falcidiata è quella di Ezmarai Ahmadi, dipendente di Nutrition and Education International, che si occupa di distribuire aiuti umanitari nel Paese. I fatti risalgono al 29 agosto quando pe ...