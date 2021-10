Afghanistan, Usa risarciscono i parenti delle vittime civili di Kabul (Di sabato 16 ottobre 2021) Il governo Usa ha offerto un risarcimento ai parenti di 10 civili morti a Kabul il 29 agosto, quando l'auto sulla quale viaggiavano è stata attaccata per sbaglio da un drone Usa. Lo riporta la Bbc. L'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 ottobre 2021) Il governo Usa ha offerto un risarcimento aidi 10morti ail 29 agosto, quando l'auto sulla quale viaggiavano è stata attaccata per sbaglio da un drone Usa. Lo riporta la Bbc. L'...

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Usa Uzbekistan, presidenziali 24 ottobre: Mirziyoyev verso la 'Fase 2' Preoccupa invece il quadro regionale dopo il ritiro Usa dall'Afghanistan. L'Uzbekistan è tra i Paesi centroasiatici che punta sulla stabilità in Afghanistan per includerlo in progetti ...

Afghanistan, Usa risarciscono i parenti delle vittime civili di Kabul Il governo Usa ha offerto un risarcimento ai parenti di 10 civili morti a Kabul il 29 agosto, quando l'auto sulla quale viaggiavano è stata attaccata per sbaglio da un drone Usa. Lo riporta la Bbc. L'intelligence americana riteneva che l'auto fosse legata all'affiliato regionale dell'Isis, IS - K, e che stesse trasportando esplosivi. Tuttavia, dall'inchiesta sull'attacco ...

