Afghanistan l' Isis rivendica l' attacco alla moschea di Kandahar

(Di sabato 16 ottobre 2021) L'hato l'kamikaze nelladi Bibi Fatima a, la più grande per gli sciiti nella città nel Sud dell': almeno 32 i morti e 45 i feriti. I combattenti ...

_Nico_Piro_ : #9ottobre #Afghanistan Amaq, l'organo ufficiale dell'ISKP, il braccio locale dell'ISIS, ha rivendicato l'attentato… - petergomezblog : Afghanistan, nuovo attentato in una moschea a Kunduz: kamikaze uccide almeno 100 persone e ne ferisce 140. L’Isis r… - AhmadAhmadkhder : @SecKermani @mannocchia L'Afghanistan sarà testimone di molti attentati rivendicati dall'ISIS - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Afghanistan #ISIS rivendica attentato alla moschea di #Kandahar (??Chi sos… - InformazioneA : #UK Ieri il deputato #DavidAmess è stato pugnalato a morte da parte di un somalo di 25 anni che si è consegnato all… -

L'ha rivendicato l'attacco kamikaze nella moschea di Bibi Fatima a Kandahar, la più grande per gli sciiti nella città nel Sud dell': almeno 32 i morti e 45 i feriti. I combattenti dello ...L'ha rivendicato l'attacco di venerdì alla moschea di Kandahar , una delle principali città dell'. Nell'attentato erano rimaste uccise almeno 41 persone e oltre 70 sono rimaste ferite, ...Roma, 16 ott. (askanews) - L'Isis ha rivendicato l'attacco kamikaze nella moschea di Bibi Fatima a Kandahar, la più grande per gli sciiti nella ...La guerra interna all’Afghanistan ha preso il via subito dopo la salita al potere dei talebani, lo scorso 15 agosto. Sulla piattaforma social si legge “Vi sono decine di morti e di feriti tra i rinneg ...