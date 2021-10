Afef si è sposata di nuovo: il matrimonio con Alessandro del Bono (Di sabato 16 ottobre 2021) E’ una sposa bellissima Afef Jnifen che ha realizzato il desiderio del quarto matrimonio. L’ex modella ha sposato Alessandro del Bono dopo il divorzio da Marco Tronchetti Provera, dopo 17 anni di matrimonio. “L’ho fatto ridere” ha commentato la bellissima Afef rivelando così le nozze già avvenute e forse anche la difficoltà del suo attuale marito nel ridere. In genere la coppia è sempre molto riservata ma quella foto in abito bianco e lui pronto ad abbracciarla ha rivelato tutto. Afef e del Bono si sono sposato in Costa Azzurra, a Saint Tropez ma non ci sono altri dettagli della cerimonia, del party, se non ciò che si vede nella foto, l’abito e la bellezza eterna della sposa, il completo formale dello sposo. Solo tra le stories Instagram che la sposa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 16 ottobre 2021) E’ una sposa bellissimaJnifen che ha realizzato il desiderio del quarto. L’ex modella ha sposatodeldopo il divorzio da Marco Tronchetti Provera, dopo 17 anni di. “L’ho fatto ridere” ha commentato la bellissimarivelando così le nozze già avvenute e forse anche la difficoltà del suo attuale marito nel ridere. In genere la coppia è sempre molto riservata ma quella foto in abito bianco e lui pronto ad abbracciarla ha rivelato tutto.e delsi sono sposato in Costa Azzurra, a Saint Tropez ma non ci sono altri dettagli della cerimonia, del party, se non ciò che si vede nella foto, l’abito e la bellezza eterna della sposa, il completo formale dello sposo. Solo tra le stories Instagram che la sposa ...

Advertising

MauroB0312 : RT @Vemendamento: #Afef bellissima modella di origini marocchine, già ex di Tronchetti Provera, si è sposata per la quarta volta con un man… - ClimaSole : RT @Vemendamento: #Afef bellissima modella di origini marocchine, già ex di Tronchetti Provera, si è sposata per la quarta volta con un man… - RTrafficante : RT @Vemendamento: #Afef bellissima modella di origini marocchine, già ex di Tronchetti Provera, si è sposata per la quarta volta con un man… - lphaBlack : Afef s’è sposata il quarto Amministratore Delegato, che dire… l’Amore è cieco ?? - blusewillis1 : RT @Vemendamento: #Afef bellissima modella di origini marocchine, già ex di Tronchetti Provera, si è sposata per la quarta volta con un man… -