Adele da record, quando la musica è terapia: il divorzio spiegato al figlio (Di sabato 16 ottobre 2021) Adele è tornata e ancora una volta la sua voce ha travolto tutti. Il 15 ottobre è uscito Easy on me, il nuovo singolo che anticipa l’uscita di 30, il nuovo attesissimo album, da lei definito “una cavalcata attraverso il periodo più turbolento della mia vita”. Sì, perché dal suo ultimo lavoro, 25, sono passati quasi sei anni, arco di tempo in cui è successo di tutto e la sua vita è stata stravolta, per la separazione dal marito prima e da un nuovo amore poi. Ma se in questi anni la cantante ha evitato di sfogarsi sui social e di spifferare a tutti il suo stato d’animo, ora ha deciso di parlare. E per farlo ha scelto il modo a lei più congeniale, la musica. Adele, Easy on me è già record Se bazzicate i social e in particolare Instagram di sicuro vi sarete imbattuti nelle storie di amici e conoscenti che hanno ascoltato ... Leggi su dilei (Di sabato 16 ottobre 2021)è tornata e ancora una volta la sua voce ha travolto tutti. Il 15 ottobre è uscito Easy on me, il nuovo singolo che anticipa l’uscita di 30, il nuovo attesissimo album, da lei definito “una cavalcata attraverso il periodo più turbolento della mia vita”. Sì, perché dal suo ultimo lavoro, 25, sono passati quasi sei anni, arco di tempo in cui è successo di tutto e la sua vita è stata stravolta, per la separazione dal marito prima e da un nuovo amore poi. Ma se in questi anni la cantante ha evitato di sfogarsi sui social e di spifferare a tutti il suo stato d’animo, ora ha deciso di parlare. E per farlo ha scelto il modo a lei più congeniale, la, Easy on me è giàSe bazzicate i social e in particolare Instagram di sicuro vi sarete imbattuti nelle storie di amici e conoscenti che hanno ascoltato ...

Advertising

staibenesudime : io leggendo tutti i record di easy on me pensando ad Adele che non voleva una hit come hello - Newsic1 : ADELE infrange il record del brano più ascoltato in streaming in un giorno - aalessia_a : RT @godchamet: ADELE HA BATTUTO IL RECORD DI DEBUTTO SU SPOTIFY QUESTOMOMENTO STORICO FONDAMENTALE AMIAMO ASSAPORARLO - DrApocalypse : #Adele subito da record, miglior debutto Spotify di sempre con Easy on Me - Bel64790376 : @TETEXGIRL Que record rompio adele? -