"Abbiamo vinto", i portuali di Trieste domani tornano al lavoro (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - "Da domani torniamo al lavoro. Questa prima battaglia l'Abbiamo vinta, dimostrando la determinazione dei lavoratori portuali e di tutti coloro che li hanno affiancati e sostenuti nella difesa della democrazia e della libertà". E' la comunicazione del sindacato promotore dello sciopero dei portuali di Trieste contro il green pass. L'Ultimatum dell'autorità portuale Leggi su agi (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - "Datorniamo al. Questa prima battaglia l'vinta, dimostrando la determinazione dei lavoratorie di tutti coloro che li hanno affiancati e sostenuti nella difesa della democrazia e della libertà". E' la comunicazione del sindacato promotore dello sciopero deidicontro il green pass. L'Ultimatum dell'autorità portuale

'Abbiamo vinto', i portuali di Trieste domani tornano al lavoro AGI - 'Da domani torniamo al lavoro. Questa prima battaglia l'abbiamo vinta, dimostrando la determinazione dei lavoratori portuali e di tutti coloro che li hanno affiancati e sostenuti nella difesa della democrazia e della libertà'. E' la comunicazione del ...

"Abbiamo vinto", i portuali di Trieste domani tornano al lavoro AGI - Agenzia Italia "E' il come abbiamo vinto che mi va di sottolineare" Se oggi gli episodi sono andati dalla nostra è perché abbiamo fatto meglio a livello di gioco, di sacrificio. "Chi è entrato ha fatto molto bene e chi ha iniziato ha fatto altrettanto bene.

