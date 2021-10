A Taiwan sono morte più persone a causa del vaccino che del virus. (Di sabato 16 ottobre 2021) Secondo NTD News, 865 persone sono morte a causa dei sieri tossici di Covid-19, mentre 845 decessi sono stati attribuiti al Covid. Ci sono quattro vaccini offerti a Taiwan: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e il vaccino di Taiwan, Medigen. Oltre 600 morti sono state legate al … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Secondo NTD News, 865dei sieri tossici di Covid-19, mentre 845 decessistati attribuiti al Covid. Ciquattro vaccini offerti a: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e ildi, Medigen. Oltre 600 mortistate legate al … proviene da Database Italia.

