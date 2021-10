A Roma per il comizio di Gualtieri: derubato il neosindaco di Napoli. Finestrino rotto e pc trafugato (Di sabato 16 ottobre 2021) Roberto Gualtieri lo voleva con sé, affinché prendesse parte all’ultimo comizio prima del ballottaggio nella Capitale. E l’invito, Gaetano Manfredi, lo ha accolto con molta gioia. Non solo perché i due hanno ottimi rapporti d’amicizia, ma anche perché Manfredi, il nuovo sindaco di Napoli, è riuscito a tenere alta l’asse M5s – Pd vincendo al primo turno. Tuttavia, dopo il comizio l’epilogo per il nuovo sindaco non è stato dei migliori. Roma: Manfredi rapinato durante il comizio con Gualtieri Come riporta l’edizione di Napoli de La Repubblica, Manfredi tornato all’auto, parcheggiata non distante da piazza del Popolo, si è imbattuto in una spiacevole sorpresa. Assieme con i suoi collaboratori, infatti, Manfredi si è reso conto d’essere stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 ottobre 2021) Robertolo voleva con sé, affinché prendesse parte all’ultimoprima del ballottaggio nella Capitale. E l’invito, Gaetano Manfredi, lo ha accolto con molta gioia. Non solo perché i due hanno ottimi rapporti d’amicizia, ma anche perché Manfredi, il nuovo sindaco di, è riuscito a tenere alta l’asse M5s – Pd vincendo al primo turno. Tuttavia, dopo ill’epilogo per il nuovo sindaco non è stato dei migliori.: Manfredi rapinato durante ilconCome riporta l’edizione dide La Repubblica, Manfredi tornato all’auto, parcheggiata non distante da piazza del Popolo, si è imbattuto in una spiacevole sorpresa. Assieme con i suoi collaboratori, infatti, Manfredi si è reso conto d’essere stato ...

