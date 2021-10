A Roma al via “Mai più fascismi”, Landini “La piazza è di tutti” (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma (ITALPRESS) – Al via la grande manifestazione nazionale organizzata Cgil, Cisl, Uil in piazza San Giovanni a Roma con lo slogan “Mai più fascismi: per il lavoro, la partecipazione, la democrazia”. Sul palco si alterneranno gli interventi di una pensionata della Uil, del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, di una lavoratrice della sanità delegata Cgil, del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, di una lavoratrice del commercio delegata Cisl, del segretario generale della Ces Luca Visentini. Concluderà il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Presenti circa 50mila persone. “Questa è una manifestazione che difende la democrazia di tutti – ha detto Landini in merito alle accuse di chi parla di iniziative di parte e in particolare alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021)(ITALPRESS) – Al via la grande manifestazione nazionale organizzata Cgil, Cisl, Uil inSan Giovanni acon lo slogan “Mai più: per il lavoro, la partecipazione, la democrazia”. Sul palco si alterneranno gli interventi di una pensionata della Uil, del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, di una lavoratrice della sanità delegata Cgil, del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, di una lavoratrice del commercio delegata Cisl, del segretario generale della Ces Luca Visentini. Concluderà il segretario generale della Cgil Maurizio. Presenti circa 50mila persone. “Questa è una manifestazione che difende la democrazia di– ha dettoin merito alle accuse di chi parla di iniziative di parte e in particolare alle ...

