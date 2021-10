16 ottobre 1943 | la notte ghetto di Roma | la ferita più profonda della storia degli ebrei in Italia

Advertising

Sono trascorsi 78 anni, e chi ha vissuto quelle tragiche ore all'alba del 16non c'è più. L'ultimo sopravvissuto al rastrellamento del ghetto di Roma portava il nome di Lello Di Segni, scomparso all'età di 91 anni nel 2018: attraversò Auschwitz, le macerie del ...La presentazione è in programma per sabato 23, alle 17.30. È un romanzo fortemente ancorato ... 'Arriverà quel giorno - Lettere dei soldati italiani dal fronte e dai campi di prigionia- ...Sono trascorsi 78 anni, e chi ha vissuto quelle tragiche ore all’alba del 16 ottobre 1943 non c’è più. L’ultimo sopravvissuto al rastrellamento del ghetto di Roma portava il nome di Lello Di Segni, sc ...Aveva due anni, fu una delle 1024 persone rastrellate dal ghetto il 16 ottobre del ‘43: morì ad Auschwitz con suoi i genitori. Elisabetta invece riuscì a salvare i suoi tre bimbi grazie a un tassista ...