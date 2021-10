Zona Euro, surplus bilancia commerciale agosto in netto calo a 4,8 miliardi (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Diminuisce il surplus della bilancia commerciale dell’EuroZona ad agosto, registrando un avanzo di 4,8 miliardi di Euro, rispetto al surplus di 20,7 miliardi del mese precedente. Le attese erano per un calo più contenuto a 16,1 miliardi di Euro. Nello stesso mese del 2020 si era registrato un saldo di 14 miliardi di Euro. Il dato, reso noto dall’Istituto di statistica dell’Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono state pari a 184,3 miliardi di Euro, in aumento del 18,2% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono salite ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Diminuisce ildelladell’ad, registrando un avanzo di 4,8di, rispetto aldi 20,7del mese precedente. Le attese erano per unpiù contenuto a 16,1di. Nello stesso mese del 2020 si era registrato un saldo di 14di. Il dato, reso noto dall’Istituto di statistica dell’Unionepea (stat), indica che le esportazioni sono state pari a 184,3di, in aumento del 18,2% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono salite ...

