Zingaretti per Gualtieri. Il sindaco mancato spinge il sindaco che potrebbe essere (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alle cinque e mezzo del pomeriggio, in Piazza del Popolo, all'ultima ora dell'ultimo giorno di campagna elettorale per Roberto Gualtieri candidato sindaco del centrosinistra, improvvisamente risuonano le note di "Mille", la hit di Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez, dopo mezz'ora di classici italiani e stranieri. E a quel punto nel vento freddo cominciano a muoversi le bandiere Pd dei militanti che non resistono al richiamo delle note: c'è voglia di ballare, ma la parola d'ordine è, fino a lunedì, "combattere". È l'ultimo atto prima del secondo turno, in palio c'è un tesoretto di voti composto da indecisi, astenuti della tornata del 3-4 ottobre, elettori di Virginia Raggi e di Carlo Calenda (in totale un 40 per cento). Roberto Gualtieri arriva al comizio finale sorridente, dopo una settimana di confronti ...

