You | la terza attesissima stagione è arrivata su Netflix

Leggi su diredonna

(Di venerdì 15 ottobre 2021) È tutto pronto per l’arrivo sudelladi You. Disponibile sulla piattaforma streaming dal 15 ottobre, la serie tv tratta dai romanzi di Caroline Kepnes ha riscosso grande successo con le prime due, uscite rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Sono quindi due anni che gli spettatori aspettano col fiato sospeso di scoprire come continua la storia di Joe Goldberg, il pericoloso stalker interpretato da Penn Badgley (che abbiamo conosciuto nei panni di Dan Humphrey in Gossip Girl). You racconta, infatti di un giovane libraio di New York, all’apparenza tranquillo e solitario ma che, dopo aver conosciuto una ragazza, diventa ossessionato da lei fino a diventare un maniaco. Nel corso delle prime due stagioni, Joe si sposta dalla Grande Mela a Los Angeles, mentre ora giunge a Madre Linda, nella ...