Whirlpool: Tribunale Napoli sposta udienza al 22, licenziamenti 'congelati' fino a data (Di venerdì 15 ottobre 2021) Napoli, 15 ott. (Adnkronos) - Mini proroga in vista per 340 licenziamenti che in caso di mancato accordo al tavolo Mise partirebbero oggi a carico dei lavoratori dell'ex sito Whirlpool di Napoli: l'azienda infatti avrebbe accolto la richiesta del rinvio dell'udienza al Tribunale di Napoli da parte dei sindacati che hanno presentato ricordo per attività antisindacale, e si è impegnata unilateralmente a non procedere all'invio delle lettere di licenziamento fino al 22 ottobre. I licenziamenti dunque restano 'congelati' per una settimana.

