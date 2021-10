Wall Street cavalca l’onda degli acquisti

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – La borsa ditaglia il traguardo di metà seduta in rialzo, con il sentimentinvestitori sostenuto dalle prime trimestrali risultate migliori del previsto, annunciate dai colossi bancari americani. A fare da assist al mercato contribuisce anche i dati sulle vendite al dettaglio e sulla fiducia dei consumatori che completano una settimana densa di indicazioni per la salute dell’economia. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un guadagno dello 0,80%; sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.466 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,37%); come pure, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,65%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti beni di consumo secondari (+1,41%), finanziario (+1,28%) e beni industriali (+1,04%).Tra i protagonisti del ...