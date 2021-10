“Votate per stabilizzare Roma”: parla l’ammiraglio De Felice (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott – “Uso un gergo militare tanto per chiarire che è una battaglia quella che stiamo affrontando, una battaglia che il Centrodestra combatte non per partecipare, ma per vincere, per ‘stabilizzare e ricostruire’ Roma attraverso tre parole d’ordine, essenziali in questo momento di estremo degrado e di abbandono sia materiale che ideale della nostra bella capitale d’Italia, centro spirituale dell’Occidente, culla della civiltà latina ed europea: sicurezza, legalità, stabilità”. A dichiararlo, al Primato Nazionale, è l’ammiraglio (ris) Nicola De Felice. Ammiraglio, in che modo a suo avviso è possibile assicurare “stabilità” a Roma? “La sicurezza costituisce il prerequisito essenziale per la stabilità di una città di una qualsiasi area geografica. Tale semplice principio è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 ottobre 2021), 15 ott – “Uso un gergo militare tanto per chiarire che è una battaglia quella che stiamo affrontando, una battaglia che il Centrodestra combatte non per partecipare, ma per vincere, per ‘e ricostruire’attraverso tre parole d’ordine, essenziali in questo momento di estremo degrado e di abbandono sia materiale che ideale della nostra bella capitale d’Italia, centro spirituale dell’Occidente, culla della civiltà latina ed europea: sicurezza, legalità, stabilità”. A dichiararlo, al Primato Nazionale, è(ris) Nicola De. Ammiraglio, in che modo a suo avviso è possibile assicurare “stabilità” a? “La sicurezza costituisce il prerequisito essenziale per la stabilità di una città di una qualsiasi area geografica. Tale semplice principio è ...

EricParenzo : @pdnetwork @lorusso_stefano Cittadini votate bene liberate le città italiane da questi parassiti rossi, che hanno… - Dadinoshibari : RT @armidmar: votate romani, tutti votate romani, tutti per annullare il pd-- ANNULLIAMO I PIDIOTI - armidmar : votate romani, tutti votate romani, tutti per annullare il pd-- ANNULLIAMO I PIDIOTI - Angelap03192631 : @Palazzo_Chigi Si diano un aggettivo i corruttori e altro, d' Italia e mondo i Renziani, Berlusconiani, Salv… - paolaokaasan : RT @IlPrimatoN: 'Questo voto è fondamentale per assicurare alla Capitale sicurezza, legalità e stabilità'. Parla l'ammiraglio Nicola De Fel… -