Vodafone Family Plan, ora arriva a darti la Fibra e SIM 5G con Giga illimitati a un prezzo ridicolo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Vodafone Family Plan: si abbassa ancora il prezzo per Fibra e SIM con Giga illimitati 5G, che combina offerta fissa con quella mobile. Vodafone (Adobe Stock)Quindi il provider con la virgola rossa cala i prezzi delle sue offerte per chi vuole avere tutto in uno. Il Family Plan combina insieme la linea fissa Vodafone in FTTC oppure Fibra insieme ad una offerta mobile che comprende minuti, SMS e Giga illimitati anche in 5G, senza alcuna limitazione di velocità. Si tratta di una vera e propria “aggressione” al mercato della telefonia che sarà però valida solo fino al 31 ottobre, a meno di rinnovi, acquistabile sia nei negozi fisici che ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021): si abbassa ancora ilpere SIM con5G, che combina offerta fissa con quella mobile.(Adobe Stock)Quindi il provider con la virgola rossa cala i prezzi delle sue offerte per chi vuole avere tutto in uno. Ilcombina insieme la linea fissain FTTC oppureinsieme ad una offerta mobile che comprende minuti, SMS eanche in 5G, senza alcuna limitazione di velocità. Si tratta di una vera e propria “aggressione” al mercato della telefonia che sarà però valida solo fino al 31 ottobre, a meno di rinnovi, acquistabile sia nei negozi fisici che ...

Advertising

infoitscienza : Vodafone Family Plan: si abbassa ancora il prezzo per Fibra e SIM con Giga illimitati 5G - infoitscienza : Vodafone Family Plan: Fibra e Mobile ora a 34,90€ - telefoninonet : Vodafone Family Plan: Fibra e Mobile ora a 34,90€ - mondomobileweb : Vodafone Family Plan: si abbassa ancora il prezzo per Fibra e SIM con Giga illimitati 5G - BastianiniN : @VodafoneIT con attiva la promozione Vodafone Family plan, oggi mi è stata disattivata Vodafone TV, ma non avevo r… -