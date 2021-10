Viviana e Gioele | il papà posta una foto choc | ' Pantaloncini crivellati da proiettili'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Gioele

Leggi anche > Sui social l'uomo spiega: 'Nell'immagine: pantaloncino di, crivellato di buchi ... convinti che invece ci sia stato qualcun altro a far del male ae al bambino. Secondo la ..."Perché non ha ucciso": le nuove foto scagionano“Oggi siamo andati al tribunale di Patti per ritirare – a pagamento- l’ennesimo cd”. Sul suo corpo: un ciuffo di peli di cane (non identificato). na foto dei pantaloncini bucherellati del figlio Gioel ...Viviana Parisi e Giole, Daniele Mondello non si rassegna. . Ora arriva un altro colpo di scena. Poi aggiunge: “Vedere questi pantaloncini, vedere la maglietta a brandelli mi fa venire la pelle d’oca, ...