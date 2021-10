Vienna Cammarota, a 72 anni seguirà le orme di Marco Polo (Di venerdì 15 ottobre 2021) di Marco Visconti Vienna Cammarota è la prima donna che seguirà le orme di Marco Polo per la “Via della seta”, termine questo coniato nel XIX secolo dal geografo e viaggiatore tedesco Ferdinand von Richthofen. Vienna Cammarota vive nel Cilento, nelle vicinanze del Parco nazionale del Cilento. Ha 72 anni, ma sostiene di non sentirne il peso. Ama seguire le orme di singolari personaggi del passato come Goethe e, questa volta, Marco Polo. Le aspettano alcuni mesi prima di partire e ora sta affinando la conoscenza dei popoli che incontrerà. Vienna, quando nasce l’idea di ripercorrere la rotta di Marco Polo? «Nasce nel ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 15 ottobre 2021) diViscontiè la prima donna chelediper la “Via della seta”, termine questo coniato nel XIX secolo dal geografo e viaggiatore tedesco Ferdinand von Richthofen.vive nel Cilento, nelle vicinanze del Parco nazionale del Cilento. Ha 72, ma sostiene di non sentirne il peso. Ama seguire ledi singolari personaggi del passato come Goethe e, questa volta,. Le aspettano alcuni mesi prima di partire e ora sta affinando la conoscenza dei popoli che incontrerà., quando nasce l’idea di ripercorrere la rotta di? «Nasce nel ...

