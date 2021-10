VIDEO PM – Milan-Verona, le ultime da Milanello post conferenza di Pioli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ecco le ultime da Milanello in vista di Milan-Verona dopo la conferenza stampa di Stefano Pioli. Il VIDEO del nostro Stefano Bressi Leggi su pianetamilan (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ecco ledaello in vista didopo lastampa di Stefano. Ildel nostro Stefano Bressi

Advertising

acmilan : Genuino, sincero, leale e sempre autocritico: Rino Gattuso ha raggiunto importanti traguardi nella sua carriera, si… - acmilan : La prossima tappa del progetto “From Milan to the World” di #FondazioneMilan è a Calcutta, nel centro Asha Bavan de… - AntoVitiello : ??? Antonio #Mirante è arrivato alla clinica Columbus, pronto a sostenere le visite mediche con il #Milan @MIRANTE83 - Novella_2000 : Joele Milan cacciato da #UominieDonne: Tina e Gianni asfaltano il tronista, caos in studio (VIDEO) - JulzOa : Se non mi credete guardate sto video sul Milan app. Buona parte del video è 1v1 e tiro in porta. Rebic e Maldini jr… -