Victoria Beckham festeggia la sua linea beauty da Bergdorf Goodman

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 15 ottobre 2021), guru della moda, ha lanciato il suo personalissimo brande hato in grande stile, organizzando un evento pressosvoltosi giovedì 14 ottobre. In quel di New York, la modella ed ex Spice Girl ha presenziato all’interno del negozio interagendo con i clienti con tutorial interattivi e pratici, condividendo tutti i suoi prodotti preferiti e dispensando consigli per crearelook meravigliosi. Un evento tanto atteso, a causa anche della pandemia che ha rallentato tutti i settori, e che ha vistobrillare come una stella nel firmamento: la nuovadi ...