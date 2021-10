Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 ottobre 2021)DEL 15 OTTOBREORE 18.05 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE APRILIA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO PER INCIDENTE E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E APPIA. MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA A91FIUMICINO E TUSCOLANA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE SULLA FLAMINIA CODE TRA VIA DI GROTTAROSSA E RACCORDO IN USCITA DASULLA COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CON ATAC E ...