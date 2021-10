Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2021 ore 11:30 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Viabilità DEL 15 OTTOBRE 2021 ORE 11.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE FILE IN ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA. CODE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CANTIERI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SULLA SR411 SUBLACENSE. SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ A 40 KM/H TRA I KM 41 E 42. INFINE, SULLA SS4 SALARIA LAVORI DI POSA DELLA FIBRA OTTICA FINO AL 12 NOVEMBRE. SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SORPASSO TRA I KM 97 E 98 IN DIREZIONE DI RIETI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021)DEL 15 OTTOBREORE 11.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE FILE IN ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA. CODE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CANTIERI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SULLA SR411 SUBLACENSE. SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ A 40 KM/H TRA I KM 41 E 42. INFINE, SULLA SS4 SALARIA LAVORI DI POSA DELLA FIBRA OTTICA FINO AL 12 NOVEMBRE. SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SORPASSO TRA I KM 97 E 98 IN DIREZIONE DI RIETI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

