Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2021 ore 09:15 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Viabilità DEL 15 OTTOBRE 2021 ORE 9.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; INCIDENTE SULLA A1 Roma-NAPOLI TRA LA Roma-TERAMO E LA DIRAMAZIONE SUD IN DIREZIONE NAPOLI. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA. FILE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO-OSTIENSE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021)DEL 15 OTTOBREORE 9.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; INCIDENTE SULLA A1-NAPOLI TRA LA-TERAMO E LA DIRAMAZIONE SUD IN DIREZIONE NAPOLI. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA. FILE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA-FIUMICINO-OSTIENSE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CON ATAC E ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2021 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in Via Nomentana tra SP23a-Poggio Fiorito e Via del Casale di San Basilio - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in Via Ostiense tra Viale Marconi e piazzale Ostiense -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, tornano i No Pass, la Capitale si blinda: 'Rischio infiltrati' L'allarme è massimo e per Roma e i romani si preannuncia una giornata difficile sul fronte della mobilità e disagi, con possibili 'bypass' ossia piani di viabilità alternativa organizzata dalla Polizia locale. Si comincia alle ...

Municipio XV, Torquati: soddisfatto per sostegno di Martelli della lista civica Calenda Roma " "Sin dall'inizio di questa campagna elettorale abbiamo puntato sui contenuti. Temi e proposte ... poi ancora la viabilità di Tor di Quinto all'altezza del laghetto e il mantenimento e lo sviluppo ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 16:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews L'allarme è massimo e pere i romani si preannuncia una giornata difficile sul fronte della mobilità e disagi, con possibili 'bypass' ossia piani dialternativa organizzata dalla Polizia locale. Si comincia alle ..." "Sin dall'inizio di questa campagna elettorale abbiamo puntato sui contenuti. Temi e proposte ... poi ancora ladi Tor di Quinto all'altezza del laghetto e il mantenimento e lo sviluppo ...