Via libera al decreto fiscale e nuove norme per la sicurezza sul lavoro (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.L'obiettivo è quello di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. (ITALPRESS) – (SEGUE).Cambiano anche le condizioni ...

