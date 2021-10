Via di Monteverde, risveglio di “fuoco”: in fiamme veicoli parcheggiati, alta colonna di fumo (FOTO) (Di venerdì 15 ottobre 2021) risveglio “di fuoco” stamattina in Via di Monteverde a Roma. E’ qui che, all’altezza di Via Durante, un incendio ha interessato alcuni veicoli parcheggiati. Altissima la colonna di fumo alzatasi in cielo che è rimasta visibile a diversi isolati di distanza. Sul posto, per domare il rogo, sono intervenuti i Vigili del fuoco. Presente anche la Polizia che indaga sull’accaduto. E’ successo poco dopo le 7.00 di oggi, venerdì 15 ottobre 2021. FOTO Facebook: NOI DEI COLLI PORTUENSI, Monteverde & DINTORNI su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 ottobre 2021)“di” stamattina in Via dia Roma. E’ qui che, all’altezza di Via Durante, un incendio ha interessato alcuni. Altissima ladialzatasi in cielo che è rimasta visibile a diversi isolati di distanza. Sul posto, per domare il rogo, sono intervenuti i Vigili del. Presente anche la Polizia che indaga sull’accaduto. E’ successo poco dopo le 7.00 di oggi, venerdì 15 ottobre 2021.Facebook: NOI DEI COLLI PORTUENSI,& DINTORNI su Il Corriere della Città.

