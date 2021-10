Vestiti | bustier | scarpe | biancheria intima | ma anche occhiali | strumenti musicali | libri e dischi appartenuti alla mitica e indimenticabile cantante britannica saranno messi in vendita dalla casa d' aste Julien' s Auctions

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono passati dieci anni dmorte di una delle voci più calde ed emozionanti della musica. Amy Winehouse non si può dimenticare, quegli occhi magnetici e quelle note soul sono entrati nell’anima di tutti. Leggi› Amy Winehouse: a 10 anni dscomparsa il documentario per celebrare All’asta la collezione di abiti di Amy Winehouse Compresi i suoi look un po’ folli, su cui adesso qualcuno potrà mettere le mani: sì, perché idellasoul andranno all’asta. Decine di capi, compreso quello che indossò nel suo ultimo concerto un mese prima della sua drammatica morte nel 2011...

... a partire da lunedì 11 ottobre, la casa d'aste Julien's Auctions "esporrà a New York un campionario degli oltre 800, pantaloni, pantaloncini, scarpe, biancheria intima, occhiali, ...Il classico scollo asi reinventa nelle collezioni di abiti da sposa della New York ...forma di balze su gonne principesche gonne ( Zuhair Murhad ) oppure dettaglio di stile sui...Il guardaroba e i vestiti di Amy Winehouse vanno all'asta e sarà come ridare vita ai suoi look e alla sua musica indimenticabile dopo tanto tempo.U na settimana della moda… in bianco. Dal 6 all’8 ottobre la New York Luxury Bridal Fashion Week 2022 ha visto in scena le collezioni di abiti da sposa dei massimi esperti del settore, da Vera Wang Br ...