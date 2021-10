Verissimo, come rivedere le puntate già trasmesse (Di venerdì 15 ottobre 2021) Recuperare una puntata persa della nota trasmissione televisiva Verissimo è possibile in modo semplice e veloce. Ecco tutto quello che occorre fare. VerissimoPer chi cercasse un modo per poter recuperare le puntate già andate in onda del programma Verissimo, troverà di seguito tutte le informazioni relative all’argomento. Tale trasmissione fa parte televisione italiana dal lontano 1996, mostrando di essere un talk show tra i più apprezzati e longevi della tv. Alla conduzione si sono alternati nel corso degli anni diversi volti del mondo della televisione, personaggi molto amati dal pubblico. Tra questi ad esempio da ricordare Cristina Parodi, Marco Liorni, Paola Perego e l’attuale Silvia Toffanin. Quest’ultima è infatti ormai un volto indispensabile della trasmissione, conducendola ormai da diversi ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Recuperare una puntata persa della nota trasmissione televisivaè possibile in modo semplice e veloce. Ecco tutto quello che occorre fare.Per chi cercasse un modo per poter recuperare legià andate in onda del programma, troverà di seguito tutte le informazioni relative all’argomento. Tale trasmissione fa parte televisione italiana dal lontano 1996, mostrando di essere un talk show tra i più apprezzati e longevi della tv. Alla conduzione si sono alternati nel corso degli anni diversi volti del mondo della televisione, personaggi molto amati dal pubblico. Tra questi ad esempio da ricordare Cristina Parodi, Marco Liorni, Paola Perego e l’attuale Silvia Toffanin. Quest’ultima è infatti ormai un volto indispensabile della trasmissione, conducendola ormai da diversi ...

Advertising

Roberta44006807 : @ilariainstabile Forse vanno entrambe a verissimo... Raffaella presenta il libro... Giulia parla della nuova esperi… - hakujovdai : Mi fa morire come usate sempre la frase 'sono solo pixel' (verissimo) come a far intendere che l'altra persona se l… - MlCETTO : no comunque è verissimo che i cani sono come i padroni letteralmente bam an hyperactive BABY COME JUNGKOOK - cleliabilove : @IndianoOceano @ale_dopamina Verissimo! E fai caso su YT o su quei programmi con un po' più share di tutti gli altr… -