Verissimo anticipazioni | ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin in onda sabato 16 e domenica 17 ottobre

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Questa settimanatorna nel suo consueto doppio appuntamento settimanale dopo la pausa di settimana scorsa. Canale5 ritorna alla sua programmazione abituale e ricolloca lo show diin1617. Il doppio appuntamento andrà income al solito alle ore 16:30 quando la conduttrice sarà di nuovo in studio di fronte agliche arriveranno per farle compagnia con i loro intensi racconti a cuore aperto. Tutti glidinelle puntate in16 e17su Canale5. Glidi...

Advertising

Paola08069474 : @_sfattasfinita Nelle anticipazioni di verissimo non mettono i loro nomi ?? - SocialArtistOF2 : Ecco le anticipazioni e gli ospiti del weekend di #Verissimo! - Unf_Tweet : - DonnaGlamour : Verissimo anticipazioni: gli ospiti delle puntate del 16 e 17 ottobre - zazoomblog : Verissimo anticipazioni 10 ottobre: puntata cancellata - #Verissimo #anticipazioni #ottobre: -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo anticipazioni

Dopo la messa in onda solo al sabato della scorsa settimana, orariprende ad andare in onda in entrambi i giorni del weekend e quindi vediamo cosa ci ... Ce lo dicono leufficiali ...Doppio appuntamento questa settimana cone leci rivelano i nomi di tutti gli ospiti di Silvia Toffanin per il 16 e il 17 ...A Verissimo la campionessa Vanessa Ferrari racconta i sacrifici e le operazioni subite prima di vincere le Olimpiadi di Tokyo 2020 ...Eda e Serkan sembreranno destinati a non poter stare insieme a causa delle macchinazioni della perfida Selin. Quest’ultima, infatti, rimarrà incinta e cercherà di far credere ...