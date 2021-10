Verifiche del Green pass, a teatro è buona la prima: 'Siamo pronti, già rodati' (Di venerdì 15 ottobre 2021) buona la prima, tra il porticato che orna piazza della Repubblica e i bassorilievi del velario tagliafuoco dello scultore Valeriano Trubbiani. Nel microcosmo, di note, gesti e parole, delle Muse di ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 15 ottobre 2021)la, tra il porticato che orna piazza della Repubblica e i bassorilievi del velario tagliafuoco dello scultore Valeriano Trubbiani. Nel microcosmo, di note, gesti e parole, delle Muse di ...

Advertising

ciropellegrino : Il ministro del Lavoro @AndreaOrlandosp ha disposto verifiche su distribuzione aiuti alimentari dopo l'inchiesta di… - f_cilona : Verifiche 'Green Pass'. ISTRUZIONI PER L'USO - Aziende private. Infografica per aiutare aziende e lavoratori a comp… - iopunto67 : @fiddlerxx Attento a discriminare...se uno è affetto da patologie che nn può vaccinarsi...se uno si è vaccinato e n… - bvrbietvrici : Io che schifo tutt'ora storia dell'arte anche se avevo un prof che si vedeva che ci metteva passione nel spiegarci… - erreelleci : RT @RegLiguria: Le verifiche verranno eseguite a tappeto o a campione, su almeno il 20% del personale, come previsto dalle direttive nazion… -