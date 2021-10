Vera Miales commenta gli attacchi di Guenda Goria (VIDEO) (Di venerdì 15 ottobre 2021) Vera Miales sugli attacchi di Guenda Goria La puntata del Grande Fratello Vip 6 continua con una sorpresa ad Amedeo Goria. In un primo momento ha potuto vedere la figlia Guenda Goria che è tornata al Grande Fratello Vip per informarlo che si sposerà presto con il suo compagno. In seguito, poi, è stato il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 15 ottobre 2021)suglidiLa puntata del Grande Fratello Vip 6 continua con una sorpresa ad Amedeo. In un primo momento ha potuto vedere la figliache è tornata al Grande Fratello Vip per informarlo che si sposerà presto con il suo compagno. In seguito, poi, è stato il L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

pomeriggio5 : Come Guenda Goria, anche i nostri analisti non hanno mai creduto alla gravidanza di Vera Miales #Pomeriggio5 #GFVIP - trash_italiano : Io dopo il confronto Amedeo Goria-Vera Miales. #GFVIP - Novella_2000 : Vera commenta gli attacchi di Guenda ma lei le appare a sorpresa alle spalle (VIDEO) #gfvip - fanpage : #Gfvip, Guenda Goria critica il comportamento di Vera Miales, fidanzata del papà Amedeo - Feffe1992 : RT @Inchiummata: Non mi sento bene sto soffocando vi prego Vera Miales grazie di esistere -