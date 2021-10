Venerdi 15 Ottobre 2021 Sky e Premium Cinema | Lansky

Advertising

museiincomune : Oggi con il Venerdì di @repubblica un’imperdibile anticipazione sulla mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia” al M… - vascorossi : Siamo qui Pieni di guai A nascondere quello che sei Dentro quello che hai Ma com’è Ma cos’è Ma dov’è #presave… - RaiNews : Per mesi #Spotlight ha seguito le manifestazioni #Nogreenpass, ha documentato l'ascesa dei neofascisti e ha indagat… - SILVANOCOPILUL : Preghiera prima di dormire VENERDI 15 OTTOBRE 2021?? Crea in me, o Dio, ... - teoultimo : RT @Valenti63339244: Ragazzi, certificati di malattia di oggi +23% rispetto a venerdì scorso. E siamo solo al 15 ottobre. Ridacchio ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Venerdi Ottobre

Il Post

'Prime dosi in aumento'. Si commenta l'esordio del green pass obbligatorio per i lavoratori negli studi di Otto e Mezzo, venerdì 15. Dopo le manifestazioni nelle piazze anti - green pass per l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del pass vaccinale, il paese sembra dare una risposta univoca. 'Il green pass non spacca l'...... e negli studi di La 7 torna a commentare gli sviluppi dell'attuazione della norma varata dal governo al suo debutto, venerdì 15. 'L'Italia non si è spaccata, è stato tutto molto pacifico. Ha ...Termina con uno scialbo 0-0 l’anticipo del venerdì sera tra Il Cervo e Futura Fornovo Medesano, valevole per la sesta giornata del girone A di Promozione. A Collecchio le due squadre giocano di rimes ...Nelle ultime 24 ore sono 279 i casi positivi al Covid su 22.541 test esaminati. Sardegna. In Sardegna nelle ultime 24 ore si registrano un decesso e 19 nuovi casi di positività al Covid (-30), sulla b ...