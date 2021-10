Vanessa Incontrada nel mirino degli internauti. Chiusi i commenti sui social dopo la polemica per il tapiro ad Ambra (Di venerdì 15 ottobre 2021) Vanessa Incontrada Se Ambra Angiolini è attapirata, Vanessa Incontrada in queste ore non sembra essere da meno. La conduttrice spagnola ha infatti tolto i commenti dal proprio profilo Instagram dopo la messa in onda del servizio sulla ex ragazza di Non è la Rai sulla fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. Le ironie sul tradimento subito dalla showgirl romana, alle quali nemmeno Vanessa si era sottratta, aveva scatenato commenti critici e offensivi proprio sui social della conduttrice di Canale5. La pioggia di rimostranze ha costretto Incontrada a correre ai ripari, bloccando la possibilità di postare commenti ai propri post di Instagram. Ad infastidire gli utenti, e ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 15 ottobre 2021)SeAngiolini è attapirata,in queste ore non sembra essere da meno. La conduttrice spagnola ha infatti tolto idal proprio profilo Instagramla messa in onda del servizio sulla ex ragazza di Non è la Rai sulla fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. Le ironie sul tradimento subito dalla showgirl romana, alle quali nemmenosi era sottratta, aveva scatenatocritici e offensivi proprio suidella conduttrice di Canale5. La pioggia di rimostranze ha costrettoa correre ai ripari, bloccando la possibilità di postareai propri post di Instagram. Ad infastidire gli utenti, e ...

stanzaselvaggia : Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - _DAGOSPIA_ : COME MAI LA CONDUTTRICE DI STRISCIA VANESSA INCONTRADA NON HA SPESO UNA PAROLA PER AMBRA, LEI CHE… - lucialeone70 : RT @ProfCampagna: Come ha scritto la figlia di Ambra Angiolini, cosa c'è di perdente nell'amare e nel fidarsi? La consegna del #tapiro da… - michi_mus : RT @chitrio: A Vanessa Incontrada faceva male quando le davano della buciona e chiedeva solidarietà ma non si fa problemi a ridere delle co… - Gladys82012839 : No, questo NO. Delusione tremenda -