Vanessa Incontrada blocca i commenti sui social dopo il Tapiro ad Ambra (Di venerdì 15 ottobre 2021) Vanessa Incontrada ha mostrato una faccia sorridente e divertita nel lanciare il servizio su Ambra tradita da Allegri non è piaciuto a molte persone che hanno attaccato duramente la conduttrice nella sua pagina Instagram. Vanessa Incontrada toglie i commenti dalla sua pagina Instagram dopo la messa in onda del servizio di Striscia su Ambra Angiolini. Leggi su people24.myblog (Di venerdì 15 ottobre 2021)ha mostrato una faccia sorridente e divertita nel lanciare il servizio sutradita da Allegri non è piaciuto a molte persone che hanno attaccato duramente la conduttrice nella sua pagina Instagram.toglie idalla sua pagina Instagramla messa in onda del servizio di Striscia suAngiolini.

stanzaselvaggia : Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - michi_mus : RT @chitrio: A Vanessa Incontrada faceva male quando le davano della buciona e chiedeva solidarietà ma non si fa problemi a ridere delle co… - Gladys82012839 : No, questo NO. Delusione tremenda - Tatixym1 : RT @stanzaselvaggia: Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - infoitcultura : “Non dovevi farlo”. Bufera su Vanessa Incontrada: “Il tradimento è una brutta cosa” -