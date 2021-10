Vanessa Incontrada blocca i commenti sui social dopo il Tapiro ad Ambra: pioggia di insulti dai followers (Di venerdì 15 ottobre 2021) Vanessa Incontrada toglie i commenti dalla sua pagina Instagram dopo la messa in onda del servizio di Striscia su Ambra Angiolini. Il servizio di Valerio Staffelli in cui l'inviato del tg satirico ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021)toglie idalla sua pagina Instagramla messa in onda del servizio di Striscia suAngiolini. Il servizio di Valerio Staffelli in cui l'inviato del tg satirico ...

Advertising

stanzaselvaggia : Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - leggoit : Vanessa #Incontrada blocca i commenti sui social dopo il Tapiro ad Ambra: pioggia di insulti dai followers… - DenverCartoons : RT @chitrio: A Vanessa Incontrada faceva male quando le davano della buciona e chiedeva solidarietà ma non si fa problemi a ridere delle co… - Michele12565598 : RT @NicolaG87816782: #Striscialanotizia è un programma finito da anni. Ormai non sanno più come far parlare di loro. Complimenti a Vanessa… - Luca190499 : RT @PocoFirstLady: Carezzine per Vanessa Incontrada che da anni ci insegna a non ridere e deridere il corpo delle donne, le corna invece sì. -