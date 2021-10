Vanessa Ferrari si racconta a Verissimo: “È stato difficile”. Le rivelazioni della campionessa olimpica (Di venerdì 15 ottobre 2021) Silvia Toffanin, nel suo salotto del weekend di Canale 5, riesce a emozionare il pubblico con delle interviste molto empatiche. La conduttrice, ogni settimana, racconta le vita e le emozioni più grandi di vari personaggi pubblici. Che siano dello sport, o dello spettacolo, il risultato finale è sempre pieno di rivelazioni a cuore aperto. Nella puntata di sabato 16 ottobre toccherà a Vanessa Ferrari raccontarsi a Verissimo. Vanessa Ferrari racconta a Verissimo la sua Olimpiade Vanessa Ferrari ha emozionato i tifosi italiani con una carriera splendida, coronata all’Olimpiade di Tokyo 2020. La farfalla azzurra ha conquistato la medaglia d’argento nel corpo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Silvia Toffanin, nel suo salotto del weekend di Canale 5, riesce a emozionare il pubblico con delle interviste molto empatiche. La conduttrice, ogni settimana,le vita e le emozioni più grandi di vari personaggi pubblici. Che siano dello sport, o dello spettacolo, il risultato finale è sempre pieno dia cuore aperto. Nella puntata di sabato 16 ottobre toccherà arsi ala sua Olimpiadeha emozionato i tifosi italiani con una carriera splendida, coronata all’Olimpiade di Tokyo 2020. La farfalla azzurra ha conquila medaglia d’argento nel corpo ...

