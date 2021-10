Vanessa Ferrari raggiante a Verissimo dopo la vittoria alle Olimpiadi | ' Se sto bene | ci riprovo!'

(Di venerdì 15 ottobre 2021) . La campionessa ripercorre con la gioia per la medaglia d'argento conquistata all'Olimpiade di Tokyo ...

raggiante a Verissimo dopo la vittoria alle Olimpiadi: 'Se sto bene, ci riprovo!'. La campionessa ripercorre con la gioia per la medaglia d'argento conquistata all'Olimpiade di Tokyo ...Invece, la miglior ginnasta italiana di sempre, si affaccia a questa nuova vita con consapevolezza, maturità e aspirazioni rinnovate.e i dolori ai tendini Alla ...Medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo nel corpo libero della ginnastica artistica, Vanessa Ferrari è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. L'intervista sarà in onda domani pomeriggio ...La ginnasta azzurra rivitalizzata dopo l'argento di Tokyo: "Se non proverò più dolore ci proverà anche a Parigi".