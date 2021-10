Vanessa Ferrari | “Quinta Olimpiade? Se sto bene…”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) La ginnasta si racconta dopo la medaglia di Tokyo, unica ginnasta della storia ad aver preso parte a quattro edizioni dei Giochi è tornata da Tokyo con una agognata medaglia. Agognata dopo i due quarti posto di Londra 2012 e di Rio 2016. Finalmente, l’azzurra, più che meritatamente ce l’ha fatta. Ne ha parlato lei stessa a “Verissimo“, nella puntata in onda domani, sabato 16 ottobre. “Finalmente ce l’ho fatta, dopo tanti sacrifici è arrivata questa medaglia. Era la mia quartae nelle altre tre ho sempre sfiorato il podio. È stato bellissimo conquistarla anche se il momento più intenso l’ho vissuto quando sono tornata a casa a Milano. Prima non avevo ancora ben realizzato quello che avevo fatto”. La ginnasta di Orzinuovi ha poi raccontato il fastidio continuo che affronta a causa dei dolori ai tendini che le ...

Gli ospiti del primo appuntamento settimanale saranno l'attrice Manuela Arcuri , il cantante Gianluca Grignani , la ginnasta. Ai tre si aggiungeranno nel corso della puntata sia l'...Poi in studio, medaglia d'argento a Tokyo 2020, Samy Youssef l'ultimo eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip 2021. E ancora: ospite per la prima volta la bravissima Lunetta ...Vanessa Ferrari raggiante a Verissimo dopo la vittoria alle Olimpiadi: «Se sto bene, ci riprovo!». La campionessa ripercorre con Silvia Toffanin la gioia per la ...Verissimo torna nel suo consueto doppio appuntamento settimanale dopo la pausa di settimana scorsa. Tutti gli ospiti di Silvia Toffanin nelle puntate in onda sabato 16 ottobre e domenica 17 ottobre.