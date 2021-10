Valtellina | a Tirano nasce il primo eco mobility hotel d' Italia

(Di venerdì 15 ottobre 2021), in, ilEcod': è il "Curt di Clement" , una prestigiosa tenuta del 1500 che si trova nel centro storico della città all'interno delle antiche ...

Nasce a Tirano, in Valtellina, il primo Eco Mobility hotel d'Italia: è il "Curt di Clement", una prestigiosa tenuta del 1500 che si trova nel centro storico della città all'interno delle antiche mura. Tutto nasce da un sogno: ristrutturare l'antica Curt della famiglia Merizzi - Clement di Tirano all'insegna dei principi green.