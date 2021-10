Valsanzibio il significato che si cela dietro il labirinto

Leggi su funweek

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella località dia Galzignano Terme, in provincia di Padova, sorge il magnifico giardino di Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani. LEGGI ANCHE: — La Grande Muraglia Cinese in Italia: la fortezza in Piemonte da visitare assolutamente Si tratta di un giardino monumentale che è stato soprannominato “la piccola Versailles italiana”. Nel giardino è custodito undi bosso secolare, costituito da 800 piante di circa 100 specie diverse, oltre a 70 statue in pietra d’Istria. La tenuta conta circa 12 ettari, arricchiti con fontane, laghetti, statue e piante. Il giardino è stato realizzato da Antonio e Gregorio Barbarigo a partire dal 1665 ed è uno dei giardini d’epoca più famosi d’Italia. Fu voluto come ringraziamento a Dio dopo la pestilenza del 1630 e simboleggia la rinascita. Si dice che il...