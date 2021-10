Vaccino covid, “superata quota 85% per prime dosi”: il report (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono circa 46 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di Vaccino anti-covid, un numero pari all’85,26% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due dosi) sono invece 43,64 milioni, pari a circa l’81% della platea. Il numero totale di somministrazioni, secondo l’aggiornamento di stamattina, ha superato 87 milioni. È quanto fa sapere la struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, riferendo i dati dell’ultimo aggiornamento del report vaccini anti-covid. In ambito europeo l’Italia si pone ben al di sopra della media Ue, davanti a Francia e Germania per numero di somministrazioni e vaccinati totali in proporzione alla popolazione, sottolinea la struttura commissariale. Per quanto riguarda le ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono circa 46 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose dianti-, un numero pari all’85,26% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due) sono invece 43,64 milioni, pari a circa l’81% della platea. Il numero totale di somministrazioni, secondo l’aggiornamento di stamattina, ha superato 87 milioni. È quanto fa sapere la struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, riferendo i dati dell’ultimo aggiornamento delvaccini anti-. In ambito europeo l’Italia si pone ben al di sopra della media Ue, davanti a Francia e Germania per numero di somministrazioni e vaccinati totali in proporzione alla popolazione, sottolinea la struttura commissariale. Per quanto riguarda le ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid Covid, Report: oltre 87 mln somministrazioni. Italia sopra media UE "Sono circa 46 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, un numero pari all'85,26% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due dosi) sono invece 43,64 milioni, pari a circa l'81% della platea. Il numero totale ...

Covid, negli Stati Uniti terza dose Moderna per i fragili Il comitato consultivo della Fda, Food and Drug Administration, ha votato all'unanimità l'uso emergenziale di un'ulteriore dose di vaccino anti Covid per chi ha più di 65 anni e per tutti i ...

Usa, Fda raccomanda a terza dose vaccino Covid per over 65 TGCOM Gran Bretagna, senza misure di contenimento (né Green pass) 50mila casi al giorno e boom di morti La gestione del Covid in Gran Bretagna sta tornando ad essere un caso di studio. Il Paese ormai da tempo ha abbandonato ogni precauzione (e il Green pass) potendo contare su una percentuale ...

Covid19 Basilicata: un decesso. Covid19 Basilicata: un decesso a Ginestra. Sono 18 i nuovi positivi su 559 tamponi molecolari processati. Registrate 45 guarigioni.

