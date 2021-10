Vaccino Covid, il Wall Street Journal: “La Fda ritarda decisione su Moderna per adolescenti per analizzare dati su miocarditi” (Di venerdì 15 ottobre 2021) La scorsa settimana Svezia e Norvegia avevano sospeso la somministrazione del Vaccino Moderna per precauzione per la popolazione più giovane. Oggi il Wall Street Journal scrive che la Food and Drug Administration – l’ente regolatore per i farmaci negli usa Usa – sta ritardando la decisione per l’autorizzazione del Vaccino a Rna messaggero per gli adolescenti per valutare il composto può comportare un aumento del rischio di una rara condizione infiammatoria cardiaca nelle persone che hanno familiarità. I casi di miocardite e pericardite nei giovani maschi era stata osservata in alcuni rari casi e da tempo la Fda e anche i Cdc valutano i dati. Dopo le decisione dei paesi europei la Fda ha deciso una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) La scorsa settimana Svezia e Norvegia avevano sospeso la somministrazione delper precauzione per la popolazione più giovane. Oggi ilscrive che la Food and Drug Administration – l’ente regolatore per i farmaci negli usa Usa – stando laper l’autorizzazione dela Rna messaggero per gliper valutare il composto può comportare un aumento del rischio di una rara condizione infiammatoria cardiaca nelle persone che hanno familiarità. I casi di miocardite e pericardite nei giovani maschi era stata osservata in alcuni rari casi e da tempo la Fda e anche i Cdc valutano i. Dopo ledei paesi europei la Fda ha deciso una ...

Green Pass Day: nessun trionfalismo, nessuna catastrofe La fiducia espressa da un cittadino che si fa iniettare un vaccino in vena, assieme agli altri, e ...risentimento delle categorie né le spinte corporative legate al tema più generale di come il Covid ...

Green pass e tamponi, Federfarma: test rapidi gratuiti in farmacia a chi prenota vaccino Un incoraggiamento a immunizzarsi 'Un ulteriore incoraggiamento ad immunizzarsi contro il Covid', spiega Federfarma . In questi giorni l'aumento del numero di persone che si recano in farmacia per ...

Vaccino covid, "superata quota 85% per prime dosi": il report Adnkronos Covid, Rezza: con vaccini e precauzioni incidenza più bassa in Ue Venerdì, 15 ottobre 2021 Home > aiTv > Covid, Rezza: con vaccini e precauzioni incidenza più bassa in Ue Roma, 15 ott. (askanews) - "Ieri si sono somministrate più di 70.000 prime dosi di vaccino, il ...

Nessun trionfalismo, nessuna catastrofe L'ora X non esiste, né del precipizio né della risurrezione, perché le moderne democrazie sono troppo interconnesse per realizzare le previsioni delle funeste Cassandre del catastrofismo o per assecon ...

