Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia, regione per regione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazione Italiana che ha ricevuto una dose di Vaccino o ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 ottobre 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazionena che ha ricevuto una dose dio ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età.

Advertising

sebmes : Imbarazzante l’ipocrisia di chi finge di non capire che con tampone gratis il #greenpass perde la sua capacità di v… - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - myrtamerlino : I #tamponi gratuiti a tutti costerebbero 600 milioni al mese. Soldi sottratti alla collettività per egoismo da una… - pescheriadaelio : RT @sportface2016: #Lazio, la precisazione di #Sarri su #Radu: 'Non ha avuto il #Covid, ma una reazione avversa al vaccino' - sportface2016 : #Lazio, la precisazione di #Sarri su #Radu: 'Non ha avuto il #Covid, ma una reazione avversa al vaccino' -